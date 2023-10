Manovra: Boccia, ‘Meloni la riporti in Cdm e chieda scusa’

Roma, 27 ott. (Adnkronos) – “Ma il Cdm quale legge di Bilancio ha approvato il 16 ottobre? La conferenza stampa della Presidente Meloni in cui annunciava provvedimenti straordinari è stata smentita nei fatti dalle dichiarazioni dei vice Presidenti del consiglio, in particolare da Salvini e da numerosi interventi dei ministri. Su asili, sanità, pensioni, fisco, sui prelievi nei conti correnti, sui risparmi”. Così Francesco Boccia, presidente dei Senatori Pd, intervenendo a Cagliari a ‘Un anno per la Sardegna’, iniziativa organizzata dal Partito democratico.

“Il governo, invece di continuare a far propaganda raggirando gli italiani, dovrebbe avere l’umiltà di chiedere scusa al Paese e tornare in Cdm perché è evidente che la manovra presentata in conferenza stampa il 16 ottobre non esiste più. C’è un serio problema anche di serietà e legalità. Quale testo sarà bollinato e portato in Gazzetta ufficiale? Quello approvato in Cdm o quello modificato in chissà quali luoghi in questi 11 giorni? Il testo della manovra dov’è?”

“Le leggi di bilancio vengono approvate dal Cdm, poi vanno al Colle e immediatamente trasmesse alle Camere. Con il governo Meloni, invece, escono dal Cdm fanno il giro del mondo, per poi essere modificate dopo i deliri di Salvini e gli attacchi della sua stessa maggioranza. Siamo preoccupati per la spregiudicatezza e per l’approssimazione con cui vanno avanti sulla Legge di Bilancio 2024-2026”.