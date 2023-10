Lombardia: martedì 31 ottobre seduta di Consiglio regionale

Milano, 27 ott. (Adnkronos) – Il presidente del Consiglio regionale della Lombardia, Federico Romani, ha convocato la seduta di Consiglio regionale per martedì 31 ottobre alle ore 10.

Il primo punto all’ordine del giorno prevede l’esame della legge di revisione normativa ordinamentale (relatrice Alessandra Cappellari, Lega), provvedimento che porta a compimento un vasto lavoro di revisione e di aggiornamento della legislazione regionale che ha interessato tutte le Commissioni consiliari con interventi di superamento di vecchie norme e con l’obiettivo di chiarire alcune procedure per migliorare l’efficacia delle leggi. In alcuni casi la normativa regionale è stata aggiornata anche per evitare rischi di impugnative presso la Corte costituzionale: trasporto pubblico locale, smaltimento rifiuti, consumi energetici, attività venatoria, agriturismi, istituzione del nuovo Ato della Valle Camonica alcuni degli ambiti maggiormente interessati dal processo di revisione e adeguamento normativo. A seguire sarà discusso il progetto di legge che prevede l’incorporazione del Comune di Albaredo Arnaboldi nel Comune di Campospinoso in provincia di Pavia (relatrice Anna Dotti, FdI).

L’assemblea regionale sarà infine chiamata ad esaminare cinque mozioni sui seguenti temi: impegno per l’incremento del finanziamento nazionale per la sanità (primo firmatario Francesco Majorino, Pd); potenziamento e valorizzazione dell’offerta delle misure di prevenzione e diagnosi delle infezioni sessualmente trasmissibili in Regione Lombardia (primo firmatario Luca Paladini, Patto Civico); realizzazione del Cup unico regionale (prima firmataria Lisa Noja, Azione – Italia Viva); misure per semplificare l’esercizio del diritto di voto dei cittadini comunitari presenti in Lombardia (primo firmatario Giulio Gallera, Forza Italia); sblocco degli interventi di riqualificazione dello stabile Aler di via Saponaro 32/36 nel quartiere milanese Gratosoglio (prima firmataria Maria Rozza, Pd).