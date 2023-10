Foggia-Benevento è una gara ad alto rischio incidenti. Lo ha certificato l’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive che però ha passato la palla al Casms, Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive, che sarà chiamato – probabilmente già oggi – a fare valutazioni più approfondite sul tipo di misure di sicurezza da adottare in vista della partita e, di conseguenza, anche sulle modalità di prevendita dei tagliandi, in particolar modo per quanto riguarda i tifosi del Benevento.

