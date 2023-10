Incidente con feriti gravi, in un tratto della Fondovalle Isclero, compreso nel territorio comunale di Dugenta: tra loro due bambini, di cui uno in intensiva. E’ questo il triste scenario venuto fuori nella mattinata di ieri allorquando ben 4 ambulanze sono dovute intervenire per prestare soccorso. L’incidente ha visto coinvolte due auto: una Fiat 500 ed una Citroen C3 che ha preso anche parzialmente fuoco. Ad avere la peggio è stato un bambino trasportato prima al ‘San Pio’ e successivamente in elicottero al ‘Santobono’.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia