Sanità: Moretti (Pd), ’22 mln italiani in lista attesa, vergogna Governo su Mes’

Roma, 23 ott. (Adnkronos) – “La sanità italiana rischia il collasso, la fotografia è allarmante . 22 milioni di italiani in lista d’attesa per curarsi, 4 su 10 , quelli che possono, pagano privatamente , 2 milioni e mezzo rinunciano a curarsi secondo Istat . Ed ancora: la multa ai medici del pronto soccorso di Bari per aver fatto troppi straordinari durante il Covid , per cui si è reso necessario l’intervento del presidente Mattarella, altrimenti il governo non avrebbe provveduto ad eliminare la sanzione da 27 mila euro a quelli che tutti abbiamo chiamato eroi durante la pandemia”. Così in un post sui social l’eurodeputata del Pd, Alessandra Moretti.

Turni massacranti nei pronto soccorso: mancano all’appello almeno 5 mila medici con punte di carenza di personale del 50 per cento . E sopra tutto questo la vergogna politica del Mes, perché in questa condizione infernale grazie al governo Meloni siamo il solo paese in Europa a non averlo ratificato : Giusto essere pietre, ma sul diritto alla salute: non daremo tregua al governo sulla sanità”, conclude.