Sotto la cenere, qualcosa arde all’interno di Noi di centro. Per ora, lo definiremmo un fuocherello ma, di questo passo, si rischia l’eruzione. Il nodo da districare è sempre lo stesso da ormai un anno: con chi affrontare la dura prova delle Europee? Per ora non vi è nulla di certo e, con il trascorrere del tempo, l’insoddisfazione aumenta. Abbate è tra coloro a cui non piacciono come vanno le cose di questi tempi. Un mese fa disse che Ndc era in attesa di una risposta da parte del Pd. Che, seppur non venuta direttamente dagli organi di partito, c’è stata indirettamente con l’atteggiamento del governatore, che ha disertato il convegno dell’Asi con Mastella per presenziare alla Festa dell’Unità.

