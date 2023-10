Mo: premier palestinese, ‘non bisogna dare a Israele il ‘permesso di uccidere”

Ramallah, 23 ott. (Adnkronos) – Il primo ministro palestinese ha condannato le scelte che danno “la licenza di uccidere a Israele”, dopo che Washington e i paesi europei, invocando il suo “diritto a difendersi”, si sono astenuti dall’invitare lo Stato ebraico a porre fine ai suoi attacchi a Gaza. “Ciò che sentiamo dai leader di Israele riguardo ai preparativi per un’invasione di terra significa più crimini, atrocità e sfollamenti forzati”, ha dichiarato Mohammed Shtayyeh all’apertura di una riunione del governo palestinese a Ramallah, Cisgiordania.

“Condanniamo le posizioni che costituiscono una licenza di uccidere e offrono a Israele copertura politica per commettere massacri e seminare distruzione a Gaza”, ha aggiunto il primo ministro, il cui governo non controlla la Striscia di Gaza che è invece governata dagli islamici di Hamas.