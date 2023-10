Ramallah, 23 ott. (Adnkronos) – Continuano stamattina gli arresti di palestinesi in Cisgiordania da parte dell’esercito israeliano, con decine di persone prese in custodia da ieri. L’agenzia di stampa palestinese Wafa ha dichiarato in un rapporto diffuso stamattina che sono stati arrestati almeno 120 cittadini, tra cui 40 lavoratori di Gaza.