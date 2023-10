Calcio: Champions League, Napoli avanti nelle quote contro l’Union Berlino

Roma, 23 ott. – (Adnkronos) – Il Napoli chiuderà il turno d’andata del girone di Champions League sul campo dell’Union Berlino, in un incrocio internazionale mai verificatosi prima. Nelle prime due giornate del raggruppamento, i campioni d’Italia hanno collezionato tre punti, frutto della vittoria sul Braga e del ko con il Real Madrid. Troveranno ad attenderli un clima di contestazione, visto il pessimo ruolino di marcia dei tedeschi: otto sconfitte consecutive, due in Europa e sei in Bundesliga, che spingono i media tedeschi a ipotizzare l’esonero del tecnico Urs Fischer in caso di sconfitta. Gli analisti di Planetwin365 e Wlliam Hill puntano, dunque, sull’undici azzurro, proposto a 1,92 e 1,95; stessa quota, invece, per i segni «1» e «X», offerti a 3,70. Prevale il segno Over, a 1,80, rispetto all’Under, fissato a 1,90; in vantaggio anche il segno Goal (1,66) sul No Goal (2,10). Per quanto riguarda i marcatori, i favoriti tra le fila partenopee a 3,25 sono Giovanni Simeone e Khvicha Kvaratskhelia, a caccia del primo gol europeo in stagione. Stessa quota per il bomber dei tedeschi Kevin Behrens, mentre un gol dell’ex Inter Robin Gosens si gioca a 7.