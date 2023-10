Ancora una volta un jolly dalla panchina per indirizzare il match nel verso giusto, conquistando i tre punti. La girata da applausi di Bolsius con la partita che sembrava bloccata sullo 0-0 consegna alla Strega la sua seconda vittoria esterna di questo inizio di stagione dopo il successo di Picerno contro il Brindisi. Un risultato maturato dalla panchina e che racconta la tendenza di Matteo Andreoletti e del suo staff di leggere sempre al meglio le situazioni a gara in corso, cambiando così gli scenari per poter raggiungere la meta giallorossa. Non a caso, il tecnico di Alzano Lombardo è il migliore nel girone C di Serie C per numero di gol arrivati da calciatori subentrati dalla panchina: 5 con quello dell’olandese al “Viviani”, meglio di ogni avversario nel girone della Strega.

