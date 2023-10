Malgrado la legislatura sia giunta al capolinea ancor prima della fine naturale del mandato prevista per la prossima primavera, l’ormai ex primo cittadino Angelino Iannella ci tiene a compiere l’ultimo colpo di coda ed evidenzia una iniziativa portata avanti da tempo e che ha trovato la conclusione del suo iter proprio nelle ultime settimane. La giunta ha infatti provveduto ad approvare il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di messa in sicurezza e valorizzazione dei resti del ponte romano denominato Ponte Foeniculum.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia