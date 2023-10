Salario minimo: Avs, ‘giù maschera destra, abbinata pdl FI a testo opposizioni’

Roma, 21 ott. (Adnkronos) – “Avevamo detto che il ritorno in commissione fosse una mossa per fare il contrario di ciò che è scritto nella nostra proposta e i fatti lo confermano. Con l’abbinamento alla pdl dell’opposizione dell’unica proposta della destra, quella di Forza Italia, la maggioranza ha gettato la maschera. Proveranno a stabilire il lavoro povero per legge, non hanno avuto il coraggio e la forza di farlo prima perché aspettavano l’aiutino di Brunetta”. Lo afferma il capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra nella Commissione Lavoro della Camera Franco Mari.