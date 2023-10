E’ arrivata al capolinea la procedura per l’affidamento dell’intervento di manutenzione straordinaria e di adeguamento e messa in servizio del ‘Polo didattico Calandra’. Si tratta di lavori di recupero leggeri della porzione del complesso edilizio (per il resto ed in misura maggioritaria occupato dal Liceo ‘Guacci’) che un tempo ospitava le aule per la didattica delle allora facoltà di Giurisprudenza ed Economia, poi delocalizzate da Unisannio in centro.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia