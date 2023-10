ROMA (ITALPRESS) – "Stiamo lavorando tutti per evitare un'escalation e un allargamento del conflitto al Libano e all'Iran. La prima preoccupazione è quella di liberare gli ostaggi. Il governo italiano ha un ruolo da protagonista perché siamo in contatto con tutti gli interlocutori, a tutti abbiamo dato messaggi di pace". Lo ha detto a "In mezz'ora", su Rai3, il ministro degli Esteri, Antonio Tajani.

22-Ott-23 16:32