Paleari 6,5: Concentrato e reattivo sull’angolo insidioso di De Francesco e soprattutto sulle occasioni costruite da La Monica, Ravasio a incrociare e Vitale, forse la più complicata. Secondo tempo senza straordinari: clean sheet prezioso

El Kaouakibi 6,5: Mostra personalità nelle giocate col brivido e colleziona uno step di crescita in più da braccetto di destra. Poco spazio concesso al diretto avversario e qualche cambio di passo interessante in fase offensiva, come sul gol vittoria

