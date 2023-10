I tre punti, altri sorrisi e un nuovo salto triplo dentro la classifica per un Benevento che mette a tacere certe critiche pretestuose con la vittoria conquistata a tempo quasi scaduto contro il Sorrento. Al ‘Viviani’ di Potenza decide la rete di Don Bolsius, arrivata all’84’, che premia una squadra capace di unire atteggiamento a buone trame, ma che ha anche rischiato di gettare al vento due punti, sprecando l’inverosimile e non riuscendo a capitalizzare quanto di buono è stata in grado di creare, specialmente nella prima frazione. Il gol dell’olandese spazza via i timori e allarga l’orizzonte di una stagione che si candida a essere intensa e interessante, visto che grazie al successo portato via dalla trasferta in terra lucana che vale l’ottavo risultato utile di fila (e il quinto clean sheet stagionale), la Strega non solo riesce a staccare contemporaneamente sia il Latina e il Foggia, prossimo avversario, ma è anche l’unica a rimanere in scia della Juve Stabia.

