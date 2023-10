Governo: Crosetto, ‘Meloni scala montagna piantando picchetti’

Roma, 22 ott. (Adnkronos) – “Pensavano che il nostro lavoro fosse finito una volta vinte le elezioni, ma salita la collina, davanti a noi c’era una montagna. Il lavoro del governo è scalarla e il merito di Giorgia Meloni è aver cominciato piantando picchetti, perché le montagne non si saltano ma si scalano con fatica e facendo in modo che tutti gli scalatori salgano insieme, uniti da una corda, affinché nessuno resti indietro o cada dalla parete”. Così il ministro della Difesa Guido Crosetto, intervenendo alla kermesse ‘L’Italia Vincente’, al Teatro Brancaccio di Roma.

“Ci dicevano ‘durerete poco, non avete credibilità internazionale'”. Poi Crosetto si sofferma sul legame che la premier ha creato con il presidente statunitense Joe Biden. “Giorno dopo giorno”, si è costruita una “credibilità internazionale”, a partire dall’estero dove si notava: “‘beh, intanto parla inglese’, una novità. E poi ‘ammazza quanto studia.., qui tocca studiare anche a noi’. Poi hanno iniziato anche a capire che le cose che dice sono importanti. Noi, ad esempio – rivendica – abbiamo spiegato al mondo e all’Europa che l’Africa trascinerà a fondo l’occidente se l’occidente non interviene”.