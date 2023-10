Governo: Arianna Meloni e le domande su Giorgia, ‘questo non è giornalismo, è gossip’

Roma, 22 ott. (Adnkronos) – Hanno colpito Giorgia Meloni nella sfera privata per fermare la sua battaglia politica e il suo governo? “Se a voi vi sembra normale questo tipo di giornalismo, ragazzi, ditelo voi… vi rispondete da soli. Grazie per il lavoro che fate, perché, secondo me, ci fate prendere un sacco di voti. Questo non è giornalismo, è pettegolezzo”. Così Arianna Meloni, ripresa in un video, ‘fredda’ alcuni cronisti che la fermano all’uscita del Teatro Brancaccio, dove la kermesse ‘L’Italia vincente’ -organizzata da Fdi per un anno di governo- ha registrato l’assenza della protagonista, la sorella nonché premier Giorgia Meloni.

Arianna, visibilmente indispettita dalle domande sul caso Giambruno, risponde poi a un giornalista che le chiede come stia la sorella: “Secondo lei, come sta?”, dice seccata prima di allontanarsi in scooter dietro a una donna.