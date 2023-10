Diritti: Scalfarotto (IV), ‘collaborazione attiva con iniziative ass. Coscioni’

Roma, 22 ott. (Adnkronos) – “Il titolo di questo congresso parla di ‘nuovi diritti e nuove libertà’: io penso che il tema della libertà, così come l’eguaglianza, sia semplice: la libertà o c’è o non c’è. Sono temi pre-politici: essere uguali e liberi di autodeterminarsi dovrebbe essere una cosa che ci lega tutti, ma purtroppo in Italia non è così”. Queste le parole di Ivan Scalfarotto, senatore di Italia Viva-Il Centro-Renew Europe durante il XX Congresso dell’associazione Luca Coscioni.

“L’uguaglianza davanti alla legge dovrebbe essere un fatto scontato ma non lo è. Per esempio, io non credo che sia più concepibile che la mia famiglia possa continuare a valere meno della vostra, non potendo le persone gay e lesbiche accedere al matrimonio ugualitario. In Italia, su questi temi abbiamo sempre fatto fatica, con governi di tutti i colori, ma con questo governo abbiamo perso anche il senso della decenza. C’è una tendenza a presentare disegni di legge oscurantisti: dal divieto di consumare carne sintetica alla GPA reato universale. Per questo, da iscritto all’associazione Coscioni, ho deciso di collaborare più attivamente e personalmente con le vostre iniziative. Ho dunque presentato in Senato il disegno di legge scritto con voi sulla legalizzazione della GPA solidale, e mi sono anche messo a disposizione di Marco Cappato per un’iniziativa di disobbedienza civile. Non è più tollerabile pensare che nelle decisioni più importanti, quelle più intime della nostra vita, lo Stato possa sovrapporsi alla volontà dei cittadini, se quelle decisioni sono assunte in piena libertà e consapevolezza”, ha concluso Scalfarotto.