Covid: Ronzulli, ‘grazie a Mattarella e Calderone, Stato cambi atteggiamento’

Roma, 22 ott. (Adnkronos) – “La sensibilità e il buon senso del Governo, della politica e delle istituzioni vincono sulla cecità della burocrazia statale. C’è voluto l’interessamento del Presidente Mattarella e del ministro Calderone, ai quali va il nostro sentito ringraziamento, perché l’ispettorato nazionale del lavoro sospendesse le sanzioni contro i medici di Bari, puniti per aver fatto troppe ore di straordinario durante il Covid. Siamo certi che i successivi approfondimenti annunciati dall’ispettorato servano a cancellare definitivamente le multe, da migliaia di euro l’una, nei confronti dei responsabili dei reparti di terapia intensiva di Bari. Solo così potremo chiudere una pagina brutta e imbarazzante, che ha visto trasformare l’eroico impegno di chi ha sacrificato se stesso per salvare migliaia di vite in un comportamento da censurare e colpire”. Lo afferma la capogruppo di Forza Italia al Senato, Licia Ronzulli.

“Questo episodio -aggiunge- dimostra come debba assolutamente cambiare il rapporto fra cittadini e Stato, non più visto come ostile ma come alleato. Forza Italia e la maggioranza stanno lavorando proprio per invertire la rotta”.