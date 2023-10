Gol da tre punti, ancor più speciale per Don Bolsius: al “Viviani” anche l’abbraccio dei genitori dell’olandese e l’esplosione di gioia per il primo sigillo in campionato con la maglia del Benevento. Una girata da applausi che consegna alla squadra di Matteo Andreoletti la quinta vittoria in questa Serie C, contro il Sorrento. “Stasera è stato ancor più speciale – ha dichiarato l’attaccante giallorosso nel post-partita – perché ho segnato il primo gol in campionato con la maglia del Benevento davanti ai miei genitori, è stato davvero importante per me”.

