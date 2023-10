Stavolta no, non c’è spazio per le tirate d’orecchie, nonostante il suo Benevento abbia rischiato di non portare a casa una partita dominata dal primo all’ultimo minuto. La vittoria però è così importante e la prestazione così di livello che il tecnico giallorosso ha solo parole d’elogio per i suoi ragazzi: “Il risultato ci rende felici – il commento di Andreoletti a fine partita – perché questo campionato ci dice che tutte le gare sono complicate e che non ne esistono di scontate”.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia