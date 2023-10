“Il Sindaco e la Giunta del Comune di Airola hanno già fatto abbattere la Scuola Media Luigi Vanvitelli, ora in fase di lenta ricostruzione e prevedono la Demolizione e la Ricostruzione della Scuola Materna Bagnara, della Scuola per l’Infanzia San Donato (quest’ultima già sede sostitutiva della Scuola Media Luigi Vanvitelli, abbattuta) e della Palestra della scuola Media Luigi Vanvitelli”.

Così in una nota i consiglieri comunali di minoranza di Airola Giuseppe Stravino, Gennaro Falzarano e Giuseppe Maltese.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia