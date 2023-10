Terrorismo, Piantedosi "Unica preoccupazione da lupi solitari"

ROMA (ITALPRESS) – "Conosciamo la situazione del nostro Paese e l'unico elemento di preoccupazione è legato ai lupi solitari, persone che possono subire il fascino della radicalizzazione, che non sono legati a gruppi ma le cui azioni si possono rivelare altrettanto tragiche come successo in Belgio o in Francia. Rispetto alle evidenze di intelligence e di polizia, mi sento di lanciare un messaggio di rassicurazione di più ampia portata ma resta fermo questo tipo di minaccia". Così il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, ospite a "Stasera Italia weekend" su Rete 4, in merito a un possibile rischio terrorismo in Italia. "Alla nostra frontiera con la Slovenia abbiamo intercettato 7 mila persone, ma tante altre potrebbero essere passate in qualche modo. E' una frontiera che riguarda un tipo di flusso che destava e desta maggiore preoccupazione, dovuta non solo per questa evidente impossibilità di intercettare tutti, ma perchè riguarda un tipo di arrivi da luoghi dove qualche elemento di preoccupazione in più c'è, per esempio dalla Bosnia. Una serie di elementi che hanno fatto sì che gli organismi di intelligence e polizia ce l'abbiano segnalata come una frontiera di maggiore sensibilità", ha aggiunto.

21-Ott-23 21:25