Staino: Antoniozzi, ‘espressione di sinistra colta e raffinata’

Roma, 21 ott. (Adnkronos) – “Sergio Staino era l’espressione di una sinistra colta, raffinata, sagace: un universo complesso e affascinante, per quanto completamente avulso a una parte della nostra cultura, ma che aveva autorevolezza. Quella sinistra non c’è più. Era una sinistra coraggiosa e spesso azzardata che aveva il sogno di conquistare il potere e che in parte lo realizzò: oggi c’è un vuoto munchiano che la morte di Staino amplifica ulteriormente”. Lo afferma il vicecapogruppo di Fdi alla Camera, Alfredo Antoniozzi.