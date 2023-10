Primi giorni esplorativi per la viceprefetto Patrizia Vicari, commissario straordinario a San Giorgio del Sannio. La funzionaria sta prendendo contezza della situazione, affiancata dalla segretaria generale Myriam Feleppa, e ieri – dopo una richiesta formale di incontro – ha ricevuto anche gli ex consiglieri di opposizione. Imponente la mole di lavoro affrontare, dalla gestione delle opere pubbliche cantierizzate al ‘semplice’ ordinario. Al momento non risulta che Vicari abbia firmato decreti di nomina dei vertici dei settori; ma secondo voci di corridoio non sono escluse defezioni volontarie tra i responsabili degli uffici. All’esterno del Comune, intanto, è un turbinio di nomi e ipotesi. Non è un caso che bar e strade siano più affollate del solito.

