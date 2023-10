L’ulteriore saggio effettuato a piazza Cardinal Pacca ha deluso le aspettative della città, non regalando reperti di interesse significativo. Questo, sarebbe il responso dello scavo prescritto dalla Soprintendenza, che si è rivelato non in linea con le aspettative della città. L’ultima fetta di quello che, si sperava potesse costituire solo la prima porzione di uno scavo molto più vasto che portasse alla realizzazione di un Parco archeologico consisteva in uno scavo in profondità per un altro metro e mezzo rispetto al livello già raggiunto, su due aree di quattro metri quadrati.

