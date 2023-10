MotoGp Australia, vince Zarco davanti a Bagnaia. Martin crolla nel finale, quinto

(Adnkronos) – Johann Zarco centra la prima vittoria stagionale in MotoGp al Gran Premio d’Australia 2023 davanti a Pecco Bagnaia, che ottiene il massimo nella giornata cruciale per il Mondiale.

Zarco, con la Pramac Racing, nel giro finale a Phillip Island supera il compagno di squadra Jorge Martin che va in crisi di gomme e da leader della gara chiude in quinta posizione. Bagnaia con la Ducati ufficiale conquista un preziosissimo secondo posto. Fabio Di Giannatonio, terzo con la moto del team Gresini, completa la tripletta Ducati. Buon sesto posto per Marco Bezzecchi, seguito da Jack Miller, Aleix Espargaro, Alex Marquez ed Enea Bastianini a chiudere la top ten.

Con il secondo posto, Bagnaia allunga in vetta al Mondiale: ora comanda con 27 punti di vantaggio su Martin che domani proverà a ridurre il gap nella gara Sprint. “Ho controllato per tutta la gara, perché sapevo quanto fosse pesante il crollo della gomma qui”, il commento di Bagnaia a Sky Sport. “Abbiamo lavorato tutto il weekend con la gomma media, sapevamo sarebbe stata la mescola giusta per la gara, non è facile qui gestire 27 giri con poca aderenza. All’inizio ho visto altri piloti che spingevano e ho avuto la tentazione di fare lo stesso, ma ho gestito la situazione sapendo che alla fine avrei potuto recuperare ed è andata così”, aggiunge.

La strategia ha consentito a Bagnaia di riprendere Martin nell’ultimo giro: “Pensavo che avrebbe avuto problemi di gomme qualche giro prima, la sua moto era nervosa da 5-6 tornate. Credevo che avrei potuto agganciarlo anche prima, ma è andata bene lo stesso”.