Manovra: Boccia, ‘no a giochi tre carte’

Roma, 21 ott. (Adnkronos) – “Il fatto che non ci siano grandi risorse a disposizione del Governo non giustifica quello che sta succedendo con la manovra: la punizione delle famiglie e dei più deboli. Non sono giustificabili i giri di cassa e i giochi delle tre carte per racimolare qualche decina di milioni di euro per coprire i buchi della manovra e finanziare altri decreti. Ed è inaudito che questo venga fatto a discapito delle famiglie e delle persone con disabilità. Il Governo non tocchi le risorse per l’assegno unico e il ministro per la Disabilità batta un colpo e si sbrighi a emanare i decreti attuativi per erogare i fondi a favore di chi ne ha bisogno”. Così il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia, al termine dell’assemblea cittadina del partito a Bari.