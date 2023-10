Europee: Salvini, ‘alleati c.destra non facciano regali a sinistra, non dicano no a proposta Lega’

Roma, 21 ott (Adnkronos) – “Una alternativa fondata sulla famiglia, sul lavoro, sui diritti, sui giovani, sul futuro penso sia possibile senza inseguire comunisti e socialisti”. Lo ha detto Matteo Salvini, al congresso toscano della Lega, parlando delle europee.

“Così come il centrodestra vince in Italia, la proposta della Lega agli alleati è portiamo il centrodestra unito in Europa. Se qualcuno nel centrodestra dice no, non voglio francesi, austriaci, polacchi, ungheresi, fa un regalo alla sinistra. Io tra Macron e la Le Pen scelgo Le Pen. Tra socialisti e movimenti che difendono i loro popoli non ho dubbi, si chiama democrazia”, ha aggiunto Salvini.