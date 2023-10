Cultura: Renzi mostra 18App, ‘Sangiuliano taglia e non ci mette la faccia, darò battaglia’

Roma, 21 ott (Adnkronos) – “E’ uno scandalo!”. Matteo Renzi ha pubblicato un video sui suoi social in cui mostra che la 18App non carica più credito. “Il ministro Sangiuliano ammette, senza metterci la faccia, che ha tagliato i soldi per i giovani 18enni. Come avevamo detto il governo ha tagliato i soldi del bonus cultura”, spiega il leader di Iv mostrando lo smartphone con l’app.

“Devono farci paura i ragazzi che non leggono, noi i ragazzi che leggono o che comprano i libri universitari con la 18App -prosegue Renzi-. Aver tagliato sulla 18App significa aver tagliato sul futuro. Io in Parlamento darò battaglia, datemi una mano”.