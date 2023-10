Il tempo delle sentenze è ancora lontano, ma per mettere la sordina a certe cassandre e soprattutto per non deragliare dal binario che da sette giornate porta ininterrottamente punti, il Benevento non ha alternative: deve provare a vincere e magari pure a convincere. E’ con questo obiettivo che i giallorossi affronteranno il Sorrento a Potenza, con le spalle forti e una fiducia che progressivamente lievita, almeno quella della squadra e dello staff tecnico, perché in parte dell’ambiente, complice anche qualche critica feroce, in realtà inizia a serpeggiare un eccessivo pessimismo.

