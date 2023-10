“L’incontro in programma ieri e che è stato rimandato a martedì prossimo permetterà di condividere i criteri per la strutturazione del programma per il completamento, il riammagliamento e la rifunzionalizzazione delle infrastrutture per la Mobilità interferite dal corridoio ferroviario Alta Velocità-Alta Capacità Napoli-Bari”. Così Fernando Errico delegato dal presidente Vincenzo De Luca a rappresentarlo ai tavoli e alle riunioni tecniche per gli aspetti inerenti la realizzazione della linea di alta velocità Napoli/Bari con riferimento alle opere infrastrutturali, ai progetti di sviluppo e riqualificazione dei territori interessati ricadenti nel Sannio e ai connessi Accordi di programma con gli enti competenti.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia