Roma, 20 ott. (Adnkronos) – La premier Giorgia Meloni domani sarà in Egitto. Arriverà al Cairo per prendere parte alla Conferenza internazionale per la pace organizzata dal Presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi sulla crisi in Medio Oriente. La presidente del Consiglio parteciperà al vertice sin dal mattino, per intervenire già alla prima sessione di lavoro.