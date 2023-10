Mo: altri due dipendenti dell’Unrwa uccisi a Gaza

Gaza, 20 ott. (Adnkronos) – L’Unrwa ha comunicato che altri due dipendenti dell’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi sono stati uccisi a Gaza, portando a 16 il numero totale delle vittime che lavorano per l’organizzazione dall’inizio della guerra.

“L’Unrwa continua a sostenere il rispetto del diritto internazionale umanitario: il personale delle Nazioni Unite e i civili devono essere protetti in ogni momento”, ha scritto l’agenzia su X.