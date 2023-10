Governo: opposizioni tra solidarietà e critiche su ‘caso Giambruno’, silenzio Schlein** (3)

(Adnkronos) – Solidarietà a Meloni anche da Daniela Sbrollini di Italia Viva. “Il gossip su una vicenda privata non è tollerabile, soprattutto quando, in tal modo, vengono messi in luce aspetti poco edificanti delle persone. Ferma restando la netta distinzione tra la sfera privata e la politica, che deve essere assolutamente salvaguardata, e in passato questo non è sempre accaduto, non si può fare a meno di notare l’ipocrisia della destra sul concetto di famiglia”.

Mentre parlando a Sky il capogruppo di Iv al Senato, Enrico Borghi, osserva: “Non so dire se ci sia una regia politica, non ho elementi, spero che non sia così. Io credo che si debba tornare al principio fondamentale che la vita delle persone, gli aspetti più intimi e delicati debbano rimanere in un ambito separato dalla sfera pubblica ed estremamente riservato. La politica non dovrebbe mai scendere su questo terreno ma restare sulle grandi questioni, Quando la politica scende su questi livelli non è più politica”.