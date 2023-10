De Luca e Mastella separati in casa, alla Regione alleanza solo formale: “Lui ha scelto Del Basso, io altri amici”

De Luca e Mastella separati in casa. Lo si era intuito già nella giornata di sabato, quando il governatore della Campania aveva rimarcato i sacrifici che si era sobbarcato per giungere in tempo da Firenze.

“Non potevo mancare, mi attendevano gli amici della federazione di Benevento”, la sottolineatura per evidenziare che quei tempi in cui definiva “una chiavica” il documento del Pd sannita fortemente critico nei suoi confronti sono stati ormai resettati. Per Mastella, invece, neppure un cenno di saluto, eppure è pur sempre il sindaco di Benevento e leader di una componente che alla rielezione dello “sceriffo di Salerno” contribuì con oltre 100mila voti. Solo un’avvisaglia del gelo che, ormai, è calato fra i due.

