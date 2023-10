Caso Saguto: l’ex giudice verso l’arresto, Procura generale emette ordine di esecuzione**

Palermo, 20 ott. (Adnkronos) – L’ex giudice palermitana Silvana Saguto potrebbe essere arrestata nelle prossime ore. La Procura generale, come confermano ambienti giudiziari all’Adnkronos, ha emesso l’ordine di esecuzione della pena che verrà eseguita dai finanzieri del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Palermo. Il provvedimento riguarda la pena a 7 anni, 10 mesi e 15 giorni. Il provvedimento arriva all’indomani della decisione della Corte di Cassazione che ha ordinato un nuovo appello. La procura generale ha verificato che è “eseguibile la pena principale per uno o più capi di imputazione”. Saguto, che è stata condannata in appello per concussione, corruzione e altri reati, è stata ricoverata nei giorni scorsi in una clinica per motivi di salute.