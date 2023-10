Calcio: Garcia, ‘out Osimhen e Anguissa ma non mi lamento, ho due centravanti e Cajuste’

Napoli, 20 ott. – (Adnkronos) – “Non mancherà solo Osimhen, ma anche Anguissa. Ma io non mi lamento di chi non può giocare, ho tanta fiducia in chi può iniziare la partita ed entrare in corsa. Questa rosa è costruita con tre punte centrali, c’è stato il vostro dibattito su Raspadori e adesso se lo consideriamo una vera punta centrale ne ho ancora due. Lui è una risorsa importante e la cosa buona è che ha caratteristiche diverse rispetto a Simeone. A centrocampo la situazione è un po’ differente, abbiamo preso Cajuste proprio per fare concorrenza o il vice Anguissa. Lui può giocare mezzala, regista, sostituirà Franck con carattere e qualità”. Così l’allenatore del Napoli Rudi Garcia in conferenza stampa alla vigilia del match con il Verona.