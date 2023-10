Calcio: Aston Villa, ‘Zaniolo sta collaborando con la Figc, è a disposizione per il West Ham’

Birmingham, 20 ott. -(Adnkronos) – “Il club conferma che il giocatore sta collaborando con la Figc e le autorità competenti che stanno svolgendo indagini su eventuali scommesse illegali. Il calciatore ha anche incontrato importanti dirigenti della società. Il giocatore si sta allenando normalmente ed è a disposizione per il prossimo match con il West Ham. Nessun’altra dichiarazione verrà rilasciata con il procedimento in corso”. Così l’Aston Villa in un comunicato ufficiale sul caso scommesse che vede coinvolto il proprio giocatore Nicolò Zaniolo.