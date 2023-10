Roma, 20 ott. – (Adnkronos) – “E’ una valutazione che va fatta, al netto però che prima va provato tutto”. Così Andrea Abodi, ministro per lo sport e per i giovani intervenuto a “Un Giorno da Pecora” su Radio 1, in merito alla possibilità di escludere dalla Nazionale i giocatori coinvolti nel caso scommesse. “La nazionale deve esprimere un valore tecnico e morale. Non andare a giocare più in azzurro non vuol dire non fare più sport, ma farlo in altro modo”, aggiunge Abodi.