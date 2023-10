Vietato provare ad allontanare il Benevento dalla sua rotta. Matteo Andreoletti non cambierà strada ma proseguirà anche contro il Sorrento sul solco scavato in questa prima parte di stagione, distogliendo l’attenzione dalle critiche e dai musi lunghi dell’ultima settimana. La gara pareggiata in extremis contro il Picerno ha allungato la striscia di risultati utili consecutivi in campionato per i giallorossi ma non ha lasciato segnali confortanti dal punto di vista della prestazione e dei margini di crescita della squadra.

