È scattata nel primo pomeriggio di ieri, come comunicato dal club rossonero in una nota ufficiale, la prevendita di Sorrento-Benevento, in programma sabato 21 ottobre alle ore 18:30 al “Viviani” di Potenza. Tagliandi in vendita ad un prezzo unico di 15 euro – a questa cifra va aggiunto il diritto di prevendita – sia per la tribuna centrale che per il settore ospiti.

