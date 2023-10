Punto fermo per l’intervento Pnrr di costruzione di due nuovi edifici scolastici. Stiamo parlando dei i lavori abbattimento e riposizionamento degli edifici della scuola media “Torre” e per la primaria “Nicola Sala”, per 15,173 milioni con fondi Piano Nazionale Ripresa e Resilienza, per azioni inserite nella transizione energetica ed edifici pubblici riqualificati al riguardo.

