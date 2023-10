Turismo: analisi Wonderful Italy, ‘+70% ospiti rispetto a 2022, no soggiorni ‘mordi e fuggi’’

Roma, 19 ott. (Adnkronos) – Cresce la domanda di affitti brevi da parte dei turisti, che in media segna un incremento del 70% rispetto allo stesso periodo del 2022. Aumenta anche l’offerta di soluzioni abitative che si attesta su di un incremento del 50%. E’ quanto emerge dall’analisi dei dati di Wonderful Italy, azienda leader in Italia per numero di case gestite. Non solo, grazie ai prezzi in linea con lo scorso anno, il settore non ha risentito della concorrenza con altre mete come Albania, Croazia o Grecia.

Il 2023 segna anche il debutto della società nel mercato di Venezia e il rafforzamento in Puglia con l’apertura di Bari. “Le case che sono entrate nel portfolio di Wonderful Italy hanno un soggiorno medio di 2,5 giorni. Una permanenza superiore a quanto avviene negli hotel della laguna che si fermano a 1.9 giorni. Un tipo di turismo quindi molto distante dal turismo mordi-e-fuggi tipico dei visitatori giornalieri che costituisce il principale problema per la salvaguardia della città”, commenta Michele Ridolfo, CEO e cofounder di Wonderful Italy. “In termini di ospiti nel 2023 abbiamo finora avuto un incremento del 70% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno – prosegue Ridolfo – In parte questo risultato è provocato da un aumento delle case che gestiamo, ma è dovuto anche alla crescente propensione dei turisti a scegliere un soggiorno in una casa vacanza”.

Partendo dalle città, gli ospiti sono cresciuti del 75% a Bologna, a Torino e a Genova. Più contenute le crescite nelle città del sud: +35% a Palermo, Siracusa e Catania e +20% a Napoli. Per quanto riguarda invece le località vacanziere, Puglia e Sicilia rispecchiano la tendenza registrata nei rispettivi capoluoghi. Hanno raggiunto buoni risultati anche le località balneari della Liguria (+60%) e i laghi con il Lago di Como che segna un importante incremento dell’80%. “A proposito della concorrenza con le località marine italiane di destinazioni estere come la Grecia, la Croazia e l’Albania, noi gestori degli affitti brevi, a differenza di altri comparti del turismo, siamo riusciti a ottenere un risultato positivo nelle regioni meridionali, mantenendo un livello di prezzi allineato allo scorso anno”, spiega Ridolfo.

Il 2023 è un anno importante per Wonderful Italy soprattutto perché si aggiunge un importante tassello alle destinazioni coperte dalla società. A settembre si è infatti conclusa l’acquisizione della società My Ovatta che ha operato finora sul mercato degli affitti brevi a Venezia con il marchio Best Venice Apartments e gestisce oltre 60 case nella laguna. Da un punto di vista operativo, le case di Venezia continueranno a essere gestite da Simone Pavanato e Marzia Favaro, soci e fondatori di My Ovatta, che con l’acquisizione diventano i partner locali di Wonderful Italy.

Secondo Pavanato “entrare in una società di portata nazionale è un passo necessario per garantire la crescita a livello locale, attraverso l’adozione di soluzioni e modelli avanzati e la condivisione di know how e best practice con operatori che operano in altre zone di Italia”. Anche le case di Venezia hanno registrato un aumento degli ospiti rispetto al 2022, a dimostrazione che la domanda di case vacanza è in crescita anche nelle destinazioni premium. Venezia non è l’unica novità nelle destinazioni di Wonderful Italy. Prima dell’estate, infatti, si è formalizzata l’acquisizione della società barese Puglia Apartments, guidata da Angelo Bratta che gestisce oltre 50 case nel capoluogo pugliese. “L’apertura di nuove tratte aeree, il rafforzamento delle infrastrutture, le recensioni entusiaste della città da parte di influencer e media internazionali hanno spinto Bari nelle classifiche delle città europee da visitare. A questo è seguito il naturale sviluppo degli affitti brevi che si affianca all’offerta alberghiera non sufficiente a soddisfare l’attuale domanda” ha commentato Michele Ridolfo.

“Conosco da anni Wonderful Italy e ho visto il contributo che ha dato allo sviluppo turistico in Valle d’Itria e nell’alto Salento. Sono contento di contribuire alla crescita della società nella regione con le case presenti a Bari e provincia”, ha concluso Angelo Bratta. Da un punto di vista economico, nei primi 3 trimestri del 2023 Wonderful Italy ha raggiunto un transato di 32,6 milioni di euro, superiore del 63% rispetto ai 19,8 milioni dello stesso periodo del 2022 e superiore del 220% rispetto ai 10 milioni dei primi nove mesi del 2021.