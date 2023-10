Nuoto: Cdm, da domani a domenica ultima tappa a Budapest

Budapest, 19 ott. – (Adnkronos) – La World Cup, quest’anno in vasca lunga, si avvia alla conclusione con la terza tappa in programma dal venerdì 20 a domenica 22 ottobre alla Duna Arena di Budapest. Tutto ancora in bilico per la vittoria del circuito maschile che vede al comando il cinese e nuovo fenomeno della rana mondiale Qin Haiyang con 116.7 punti, distante a meno di quattro lunghezze c’è Thomas Ceccon. Il 23enne di Schio e fuoriclasse azzurro – tesserato per Fiamme Oro e Leosport e allenato da Alberto Burlina che sarà presente in Ungheria – ha vinto cinque finali, sulle sei cui ha preso parte tra Berlino (100 e 200 dorso e 100 stile libero) e Atene (100 dorso e 100 stile libero, con secondo posto nei 200 dorso); terzo è il sudafricano Matt Sates con 110.5 e quarto lo statunitense Michale Andrew con 108.4; più distante in classifica Nicolò Martineghi, l’altro azzurro ad aver preso parto alle prime due tappe, con 62.2.

Nella graduatoria femminile comanda l’aussie Kaylee McKeown con 117.7, seguita dalla cinese Zhang Yufei con 110.5, dalla rappresentante di Hong Kong Siobhan Haughey con 109.9 e dalla svedese e vincitrice di tutto Sarah Sjostrom con 109.7. L’Italnuoto presenta nella capitale ungherese un contingente più numeroso: infatti, oltre a Ceccon e Martinenghi, saranno al via Benedetta Pilato (Fiamme Oro/CC Aniene), Leonardo Deplano (Carabinieri/CC Aniene), Manuel Frigo (Fiamme Oro/Team Veneto), Alessandro Miressi (Fiamme Oro/CN Torino), Federico Poggio (Fiamme Azzurre/Imolanuoto), Lorenzo Zazzeri (Esercito/RN Florentia). L’obiettivo difficile per tutti è l’ingresso nella finale ad otto.

La novità dell’ultima tappa di Budapest della World Cup è la Golden Race, che per certi versi ricalca quanto avviene nelle gare di parallelo nello Sci Alpino e nello Snowboard. Al termine dell’ultima gara, i vincitori delle gare individuali dei 100 metri (100 metri stile libero, 100 metri dorso, 100 metri rana, 100 metri farfalla per uomini e donne) saranno invitati a schierarsi per un’ultima prova di forza. I concorrenti inizieranno la gara in base ai loro tempi di vittoria nelle rispettive gare, in ordine inverso, con il più lento che parte per primo e il più veloce per quarto. Gli intervalli di partenza devono corrispondere alla differenza di tempo tra le singole nuotate.