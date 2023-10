Mo: Lupi, ‘bene Meloni, su rotta balcanica segnale non strumentale’

Roma, 19 ott. (Adnkronos) – “La decisione su Schengen rappresenta un segnale, vista la situazione e la tensione che aumenta”, con il rischio di un “risveglio di cellule” terroristiche. “C’era bisogno di dare un segnale, in particolare sulla rotta balcanica che è segnalata come una delle rotte in cui, attraverso gli ingressi regolari, passano anche dei potenziali terroristi. Mi sembra che sia un segnale non strumentale, e bene ha fatto Meloni, un segnale importante da dare per dire che le misure si restringono perché, dopo quanto successo anche a Bruxelles, dobbiamo essere tutti attenti”. Così il capo politico di Noi Moderati, Maurizio Lupi, parlando con i cronisti nei pressi di Palazzo Chigi commenta la decisione del governo di reintrodurre i controlli ai confini con la Slovenia.