Mo: Foti (FdI), ‘non c’è solo problema per Israele, l’obiettivo è l’Occidente’

Roma, 19 set (Adnkronos) – “Mi preoccupano alcuni sondaggi di questi giorni che ci dicono che la crisi Mediorientale interessa solo un 15% degli italiani, che si schiera per Israele, un 7% per Hamas e la gran parte non è assolutamente interessata alla questione. Questo è un dato molto negativo perché ritengo invece che la partita che si sta giocando oggi ha come obiettivo primo Israele, ma come obiettivo certo l’Occidente. Chi pensa che sia solo un problema di Israele non sta capendo qual è la finalità di questa operazione: risaldare il mondo Mediorientale con le piazze infiammate anche dei Paesi del Golfo, cosa che non si verificava da tempo, per avere un nemico che si chiama Occidente”. Lo ha detto Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, in diretta su Rete4 a Stasera Italia.