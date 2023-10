Mo: Barelli, ‘in Israele fatti drammatici, su immigrazione posizioni Italia ora considerate’

Roma, 19 ott. (Adnkronos) – “L’uccisione di due cittadini svedesi in Belgio ha posto all’attenzione dell’opinione pubblica europea le conseguenze dei drammatici fatti in Israele e Palestina. Il rischio di emulazione da parte di facinorosi a compire atti terroristici in Europa è reale. Credo che le decisioni prese in questi giorni dalle autorità europee siano giuste”. Così a Tgcom 24 interviene sul conflitto in Israele il presidente dei deputati di Forza Italia, Paolo Barelli.

“Oggi, le posizioni sull’immigrazione poste dall’Italia agli altri paesi Ue, sono maggiormente considerate. Noi abbiamo sempre detto che il tema doveva essere visto in chiave generale e con un coordinamento prioritario da parte dell’Unione europea. Abbiamo sempre sostenuto che immigrazione e flussi vadano affrontati non solo dai paesi del sud dell’Europa che si affacciano all’Africa, come l’Italia, perché da soli non possono reggere il peso dell’accoglienza e della distribuzione degli immigrati. Ora l’Europa è sensibile alle richieste del nostro governo”, conclude.