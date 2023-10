Lombardia: Mazzali, ‘in dimore storiche non solo arte, ma esperienze immersive’

Milano, 19 ott. (Adnkronos) – “Resta forte in Lombardia l’interesse per le bellezze di tipo storico-artistico che si traduce in città d’arte, ville storiche e dimore d’artista. Luoghi senza tempo, che oggi sono anche ‘attrezzati’ per far vivere ai visitatori momenti unici nel solco del turismo esperienziale”. A parlare è Barbara Mazzali, assessore a Turismo, Moda, Marketing Territoriale e Grandi Eventi di Regione Lombardia, oggi a Palazzo Agliardi a Bergamo, in occasione dell’assemblea dell’Associazione Dimore Storiche della Lombardia.

“In Italia e in Lombardia il turismo culturale è uno dei segmenti che maggiormente attrae i turisti, soprattutto dall’estero”, spiega Mazzali che cita i flussi record in dimore storiche particolarmente conosciute, come la Villa del Balbianello a Como, “che, dopo il boom nel 2022 con 169.725 visitatori totalizzati, lo scorso agosto ha dovuto contingentare l’ingresso esorbitante di turisti. Penso anche alle lunghe file davanti alla casa-museo a Milano dell’autore dei Promessi Sposi, Alessandro Manzoni”. Ma, tiene a precisare Mazzali, “sono, in realtà, centinaia le dimore e ville storiche della Lombardia, penso allo splendido luogo dove siamo ora, Palazzo Agliardi a Bergamo, vicino a Porta S. Agostino, in uno dei borghi dove nel Cinquecento famiglie di nobili e mercanti dimoravano in ricche dimore – osserva Mazzali-. Sempre nella Bergamasca penso al Castello di Malpaga, che propone visite esperienziali, anche notturne, visite in abiti d’epoca, cacce al tesoro per le famiglie, cene storiche, che permettono al visitatore di immergersi in un’atmosfera d’altri tempi. Esperienze straordinarie in luoghi senza tempo”.

Le dimore storiche, chiude l’assessore, “sono un patrimonio inestimabile, ogni residenza racconta una storia unica, una storia lombarda, offrendo l’opportunità di immergersi nella ricca eredità culturale della Lombardia”.